Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным позволила сотрудничеству двух стран по сирийской проблеме выйти на новый уровень. Об этом глава республики сообщил в интервью изданию Journal du Dimanche.

«Я констатирую после встречи в Версале, что мы продвинулись по этим двум вопросам», — отметил президент Франции по поводу взаимодействия с Москвой в вопросах противодействия использованию химоружия и обеспечения доступа гуманитарной помощи мирным жителям САР. «Сотрудничество между нашими службами на местах вышло на совершенно иной, чем ранее, уровень», — признал Эммануэль Макрон.

Кроме того, французский лидер сообщил, что Париж и Москва принимают совместные шаги по борьбе с киберпреступностью, и заявил о необходимости разработки мер, которые смогут предотвратить повторение пиратских атак.