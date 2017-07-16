Президент Франции Эммануэль Макрон рассказл, что во время своего первого разговора с президентом России Владимиром Путиным лидеры обсудили по телефону вопрос вмешательства России в выборы Франции.

Макрон также отметил важность обмена информацией между официальными ведомствами двух стран. Об этом он рассказал в интервью Journal du Dimanche.

«Практически единственным предметом нашего первого телефонного разговора с Владимиром Путиным было вмешательство России в избирательную кампанию во Франции. Я рассказал ему, какими фактическими данными о кибератаках и о поведении СМИ я располагал», — сказал Макрон.

По его словам, эти вопросы не должны портить отношения между Россией и Францией.

«Важно установить протокол, чтобы избежать повторных хакерских атак. Мы над этим работаем», — добавил президент Франции.