Распространение лесных пожаров в Калифорнии значительно сократилось
Распространение лесных пожаров к западу от знаменитого Йосемитского национального парка в Калифорнии значительно замедлилось, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пожарную службу штата.
Уточняется, что пожар был зафиксирован 16 июля, в результате стихийного бедствия из своих домов были эвакуированы тысячи человек.
Они все еще находятся лицом к лицу с неконтролируемым огнем, однако пожар распространяется не со скоростью 30 миль в час (порядка 50 км/ч), он ползет», — заявил представитель пожарной службы Брендон Ваккаро.
По последним данным, в результате пожаров было уничтожено 60 жилых домов и более 60 других построек. В тушении пожара задействованы около 4,5 тыс. человек, самолеты-цистерны, вертолеты и бульдозеры. Порядка 30% пламени уже удалось локализовать.
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