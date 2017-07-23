Распространение лесных пожаров к западу от знаменитого Йосемитского национального парка в Калифорнии значительно замедлилось, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пожарную службу штата.

Уточняется, что пожар был зафиксирован 16 июля, в результате стихийного бедствия из своих домов были эвакуированы тысячи человек.

Они все еще находятся лицом к лицу с неконтролируемым огнем, однако пожар распространяется не со скоростью 30 миль в час (порядка 50 км/ч), он ползет», — заявил представитель пожарной службы Брендон Ваккаро.

По последним данным, в результате пожаров было уничтожено 60 жилых домов и более 60 других построек. В тушении пожара задействованы около 4,5 тыс. человек, самолеты-цистерны, вертолеты и бульдозеры. Порядка 30% пламени уже удалось локализовать.