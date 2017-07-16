В американском штате Калифорния площадь лесных пожаров за сутки увеличилась в четыре раза. Об этом сообщила «Газета.ру».

По последним данным, пожары бушуют на территории национального леса «Лос–Пардес» на площади более 17 тыс. акров (7 тыс. га).

В пятницу площадь возгорания оценивалась в 4 тыс. акров (1,6 тыс. га).

Издание отмечает, что в регионе установилась жаркая и сухая погода, которая осложняет ликвидацию пожаров, при этом пожарным приходится работать в сложных условиях горного ландшафта.

Синоптики сообщили, что засушливая погода продлится до понедельника.

Ранее стало известно, что из-за крупных природных пожаров в Калифорнии свои дома были вынуждены покинуть около 8 тыс. человек.