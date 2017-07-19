Губернатор американского штата Калифорния Эдмунд Браун-младший ввел в округе Марипоса режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами, площадь которых продолжает увеличиваться.

Пожар Детвайлер (Detwiler Fire) охватил около 25 тыс. акров (10 тыс. га), пишет «РИА Новости». Пламя широко распространилось по местности и привело к возникновению повреждений на разных объектах округа. Возгорание нарушило подачу электроэнергии, воды и систем коммуникаций. Также привел к эвакуации местных жителей. Свои дома вынуждены были покинуть несколько тысяч человек.

Ранее сообщалось о возгорании в национальном лесу «Лос-Пардес» в штате Калифорния, там площадь пожара составила 7 тыс. акров.