Массовые протесты против судебной реформы третий день проходят в Польше. Около 10 тыс. человек принимают участие в демонстрации у Верховного суда польской столицы, сообщил официальный представитель городской ратуши Бартош Милчарчик в своем микроблоге в Twitter.

«В манифестации перед Верховным судом принимают участие около 10 тыс. человек», — написал он в субботу. Польские граждане призывают правящую партию «Право и справедливость» к соблюдению конституции и демократических норм.

На данный момент на рассмотрении польского президента Анджея Дуды находятся два законопроекта, которые направлены на изменение работы судебных органов, а сейм Польши, несмотря на критику и многочисленные протесты, уже принял законопроект, изменяющий работу Верховного суда страны. По мнению протестующих, данные поправки являются недемократичными и идут вразрез с принципом разделения властей.