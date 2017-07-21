Массовые акции протеста, направленные против судебной реформы в Польше, второй день продолжаются в крупных городах страны. По информации СМИ, в митингах принимают участие около тысячи человек.

Сообщается, что в польской столице в пятницу протесты проходят у здания парламента и Верховного суда. Вышедшие на улицы люди требуют от правящей партии «право и справедливость» соблюдать конституцию и демократические нормы.

«Мы должны добиваться уважения конституции, закона законов, основополагающего закона, потому что мы — конституция. Это она гарантирует нам свободу», — считает бывший глава Конституционного суда страны Анджей Жеплиньский. Как утверждают СМИ, участниками акций стали представители оппозиционных партий и «Комитета охраны демократии». Митинги проходят спокойно.

На данный момент на рассмотрении польского лидера находятся два законопроекта, которые могут изменить работу судебных органов, а сейм Польши, несмотря на критику и многочисленные протесты, уже принял законопроект, изменяющий работу Верховного суда страны. Протестующие считают, что данные поправки являются недемократичными и противоречат принципу разделения властей.