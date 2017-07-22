Польский сенат утвердил предложенный правительством план судебной реформы. Этот законопроект ограничивает исполнительную власть суда.

Документ будет отправлен на подпись президенту, после чего приобретет силу закона.

По мнению представителей польской оппозиции, независимость судебной системы от политических властей в Польше будет уничтожена.

Напомним, накануне Европарламент пообещал лишить Польшу права голоса, если страна примет этот закон.