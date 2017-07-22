Глава СБУ Василий Грицак заявил, что мать задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева встретилась в сыном. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Вы знаете, что мать Агеева обратилась к главе государства по поводу помилования сына. Это не совсем наша компетенция, но наши следователи по поручению главы государства пошли навстречу — просто сейчас в Старобельске проходит встреча плененного в Донбассе российского военного Агеева с его матерью», — заявил Грицак в эфире украинских телеканалов.

Также глава СБУ пообещал предоставить видеозапись, на которой Агеев якобы дает информацию о российских военных, участвующих в конфликте на Украине. Однако на отрывке видео, показанном на брифинге с журналистами, практически невозможно разобрать речь Агеева.