СБУ завела дело на потерявшихся российских пограничников
Служба безопасности Украины завела уголовное дело на двух потерявшихся пограничников из РФ. СБУ вменяет российским военнослужащим «посягательство на территориальную целостность» Украины.
«Третьего июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по части второй статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) в отношении задержанных», — заявили в пресс-службе СБУ.
Напомним, в ночь на 30 июня два сотрудника пограничного управления по Крыму сбились с маршрута и вышли на территорию Украины. Украинские пограничники задержали двух российских военнослужащих в Херсонской области.