Служба безопасности Украины завела уголовное дело на двух потерявшихся пограничников из РФ. СБУ вменяет российским военнослужащим «посягательство на территориальную целостность» Украины.

«Третьего июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по части второй статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) в отношении задержанных», — заявили в пресс-службе СБУ.

Напомним, в ночь на 30 июня два сотрудника пограничного управления по Крыму сбились с маршрута и вышли на территорию Украины. Украинские пограничники задержали двух российских военнослужащих в Херсонской области.