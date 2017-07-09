Задержанный на востоке Украины россиянин Виктор Агеев рассказал, как оказался в Донбассе.

По словам Агеева, после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России весной этого года в Ростовской области он буквально сразу был отправлен в Донбасс. Об этом задержанный рассказал в эфире украинского телеканала, пишет «Интерфакс».

«Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)», –– сообщил Агеев.

Военный сообщил, что не углублялся в причины такой быстрой отправки, а насчет других отправленных вместе с ним ничего не знает.

«Может быть, других и отправляли, но не моим «рейсом», то есть другой партией, так сказать».

По данным украинских СМИ, мама задержанного собирается поехать на Украину для встречи с сыном.