Президент России Владимир Путин во время сочинской передачи «Недетский разговор» познакомился с юными конструкторами космического спутника из города Качканар Свердловской области, которые показали российскому лидеру свою разработку.

«Спутник предназначен для исследования космической погоды. Когда спутник будет запущен, мы сможем собрать данные, на каких орбитах какие заряженные частицы», — рассказали авторы проекта.

По словам молодого разработчика Александра Воронцова, новый наноспутник — небольшая металлическая коробочка размером в 10 см, которая весит всего лишь один килограмм.

Путин предложил школьникам принять участие в конкурсе «Роскосмоса», чтобы их разработка смогла попасть на орбиту.