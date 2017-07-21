В образовательном центре «Сириус» в Сочи президент РФ Владимир Путин 21 июля провел встречу с детьми и подростками из разных регионов страны. Беседа российского лидера с представителями молодого поколения транслировалась в прямом эфире: программа получила название «Недетский разговор». Действительно, с президентом обсудили и выборы, и впечатления детства, и социальные сети. Общение длилось 2 часа 50 минут. За это время глава государства ответил почти на сто вопросов.

Пообщаться с президентом собрались несколько сотен участников образовательных программ «Сириуса». Мероприятие прошло в неформальной атмосфере — обошлись даже без специального дресс-кода. Конечно, те, кто этого захотел, — надели пиджаки и галстуки, но многие ребята пришли на встречу в шортах. Глава государства и сам через некоторое время после начала встречи скинул пиджак. Приносить телефоны детям не только разрешили, но еще и подчеркнули: можно фотографировать, можно выкладывать в соцсети, главное — выключить звук.

Организаторы постарались разнообразить и поток вопросов — например, кроме традиционного способа «поднять руку и получить микрофон», использовались «билеты», которые президент тянул как в студенческие времена. Телеканал НТВ, организовавший встречу, использовал в программе и формат интеллектуального ток-шоу «Своя игра»: глава государства выбирал «задания», глядя на экран, где перед ним открывались блоки вопросов, распределенные по темам.

«Товарищ Платов»

Первый вопрос оказался ожидаемым: про присутствие президента в соцсетях. Молодой человек поинтересовался, просматривает ли президент перед сном ленту новостей.

— Тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне не до Instagram: я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели, — ответил Владимир Путин.

Глава государства признался, что своего аккаунта в соцсетях у него нет. При этом, если бы нужно было его создать, президент не стал бы придумывать никнейм, а назвался бы своим именем, — «чего прятаться». Тем не менее, как рассказал Владимир Путин, псевдоним у него все-таки был — во время учебы в разведшколе его называли Платов.

Немало было вопросов и политического характера. У Владимира Путина спросили, что он будет делать, когда перестанет быть президентом, готов ли он идти на выборы 2018 года и назначит ли преем­ника. Глава государства ответил, что процедура представления преемника характерна для многих стран мира, но кто будет руководить страной, решит народ — на выборах.

— Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. Только после того, как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге. В мире много интересных занятий. И это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами. Ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей, — сказал Владимир Путин. — Я найду, чем мне заняться. Сначала нужно ответить на главный вопрос.

Детство Путина

Но больше все-таки спрашивали о личном — и многих ребят, конечно, интересовало детство Владимира Путина.

— Я уже большой мальчик, запамятовал, какие там яркие впечатления. Я же значительную часть времени рос на улице, во дворе, в центре Ленинграда, и вот мы там с мальчишками твоего возраста функционировали, — ответил президент. — Это были свои университеты и своя школа. Сейчас не буду вдаваться в детали, но одно из таких ярких впечатлений, которое у меня до сих сохранилось, — это, так скажем, мое некорректное поведение в отношении другого человека и его резкий отпор на мое некорректное поведение.

Глава государства заметил, что эта ситуация научила его уважать других людей. Владимир Путин также признался, что у него были добрые отношения с родителями и он чувствовал их любовь, но важные решения — например, о выборе вуза — он все-таки принимал сам.

Когда президента попросили рассказать о событии в жизни, которое сказалось на нем сильнее остальных, он ненадолго задумался.

— Сейчас постараюсь сказать по-серьезному. Наверное, все-таки развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, но, извини, ты взрослый вопрос мне задала, — сказал он.

Общение президента с детьми оказалось легким. В отличие от, например, некоторых взрослых участников недавней «прямой линии», они быстро и четко формулировали свой вопрос, поэтому за три часа их было задано более 90. Президент несколько раз поднимался со стула и подходил к участникам встречи, чт­обы рассмотреть модели, сделанные ими в период обучения в «Сириусе». Было видно, что общение с молодым поколением было для него комфортным — и если бы не график (как пояснил сам Владимир Путин, его ждала встреча с президентом Азербайджана), то встреча могла бы продлиться еще несколько часов.

Мнение экспертов

Глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя «детскую прямую линию», отметил, что президентом заявлен новый уникальный формат: сам факт общения с детьми формирует отчасти игровой характер коммуникации, и в этом — ее ценность.

— Президент, обращаясь к школьникам, обращается к будущему. А обращаясь к будущему, он должен сказать, что в будущем он будет соблюдать правила и закон. Нельзя начинать игру раньше, чем это запланировано, иначе ты будешь играть в чужую игру. Поэтому Владимир Путин и не стремится заявлять о начале избирательной кампании. Я думаю, он найдет специальный, подходящий для этого формат, — сказал «Известиям» политолог.

Руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Колядин отметил, что, как и любой разумный человек, глава государства в разговоре с детьми бывает более мягок и расслаблен, чем при беседе со взрослыми. По мнению политолога, именно поэтому на вопросы ребят о предстоящих выборах Владимир Путин отвечал настолько непринужденно.

— В разговоре со взрослыми такие темы обычно обходятся, а вот отвечая на вопрос ребенка, президент спокойно говорит о будущем страны, не давая преференций никаким политическим силам, — пояснил Андрей Колядин «Известиям».

Член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что общение было двусторонним, и сделать из него выводы — как и извлечь пользу — могут все его участники.

— О будущем можно говорить только с людьми будущего, коммуникация с ними взаимно обогащает, — подчеркнул эксперт. — Молодые понимают, как устроена жизнь, государство и власть, перенимают опыт. А руководители получают информацию о будущем, не выхолощенную языком справок и социологических исследований, а из первых рук, от его будущего, «агентов» — от детей.

По мнению директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, поскольку Владимир Путин принимал непосредственное участие в создании «Сириуса», с воспитанниками этого центра ему психологически хочется быть открытым и искренним. Эксперт полагает, что президент хотел донести до школьников свое представление о том, каким должен быть человек в современном мире.

— Разговор с детьми — это разговор о будущем, в том числе и о вопросе 2018 года. Ключевая идея, которую Путин хотел донести, — что необходимо заниматься и творчеством, и наукой, и спортом, сочетать всё это в современном обществе. Президент несколько раз к этой теме возвращался, говорил, что старается делать и то и другое. Это и есть ключевое послание для детей, чтобы они были конкурентными в современном мире, а отнюдь не предпринимательство, не призыв к бизнесу и коммерции.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что Владимир Путин, как юрист по образованию, не может позволить себе досрочных рассуждений о президентской кампании.

— Поскольку по законодательству о президентских выборах объявят только в декабре, он показывает пример, что говорить об этом имеет смысл только в нужное время, — пояснил эксперт.

Он также отметил и тему, по которой после «Недетского разговора» могут последовать шаги в сторону изменения законодательства, — это касается возможности заниматься бизнесом с 14 лет.

— Такая проблема существует. Молодежь действительно хочет работать и зарабатывать деньги. Это позволит им почувствовать себя взрослыми и ответственными, в то же время — это и профориентация. Ситуация усугублена тем, что молодые люди лучше понимают технику и направление различных разработок. После акцента на этой проблеме, возможно, последуют законодательные шаги в упрощении этого вопроса, — сказал «Известиям» эксперт.