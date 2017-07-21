В пятницу, 21 июля, Владимир Путин в рамках проекта «Недетский разговор» встретился с учащимися образовательного центра для одаренных детей «Сириус», созданного в Сочи в 2014 году. Встреча продлилась около трех часов. За это время президенту задали самые разные вопросы — от просьбы рассказать о ярких детских воспоминаниях до вопросов, связанных с реставрацией исторической сцены Мариинки, цензурой в интернете и даже с возможностью колонизации Марса.

Самые интересные моменты встречи — в подборке «Известий».

«Спасибо за «Сириус»

В ожидании президента дети активно делали селфи в студии. В какой-то момент к ним подключились и ведущие — впрочем, долго пофотографироваться им не удалось, поскольку именно в этот момент появился сам Путин. Перед выходом к участникам встречи ведущая все-таки предупредила президента, что всё происходящее «уже в эфире», поскольку дети не выпускают из рук смартфонов. Впрочем, президента, кажется, это не смутило. Дети встретили его аплодисментами.

Общение с президентом они начали с того, что поблагодарили его за образовательный центр. «Название, кстати, тоже я придумал», — рассказал Путин, напомнив, что Сириус — самая яркая звезда.

После этого его спросили, пользуется ли он интернетом и модными приложениями, он ответил, что на это времени у него практически нет.

«У меня тяжелый рабочий день, когда он заканчивается, мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы скорее до постели добраться», — сказал Путин, добавив, что сам практически интернетом не пользуется, хотя сотрудники его аппарата активно используют его.

Про псевдоним

Продолжая тему интернета и социальных сетей, ведущие поинтересовались у президента, каким ником он предпочел бы воспользоваться, если бы решил активнее присутствовать в интернете. Путин отметил, что знает о многочисленных фейковых аккаунтах, которые ведутся от его имени («Надеюсь, ничего плохого там не пишут», — заметил президент). А вернувшись к теме псевдонима, рассказал, что предпочел бы действовать под своим реальным именем.

«Что касается ников — это же псевдоним? Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах разведки. И тогда пользовался по необходимости псевдонимами. А сейчас пользоваться псевдонимом было бы нелепо. Так что я был бы под своим именем», — сказал Путин и порекомендовал так поступать всем, поскольку если человек делает хорошие дела, то неясно, зачем это скрывать.

Впрочем, про один псевдоним президент в этот день все-таки рассказал: по его словам, во время учебы в разведшколе Путин пользовался псевдонимом Платов.

Про президентство

Почти сразу после этого Владимира Путина спросили, не появлялось ли у него желания хоть на день снять с себя груз президентства, и попросили рассказать, что бы он делал в это время.

«Вы знаете, я считаю себя обычным человеком. Я живу нормальной жизнью. Есть определенный уровень нагрузки, но я все-таки выстраиваю график работы так, чтобы у меня находилось время на какое-то творческое развитие, музыку послушать, спортом позаниматься», — ответил президент, подчеркнув, что стремится к разностороннему развитию личности.

«Нужно ли мне продолжать работать в этом качестве, я еще не решил, я еще посмотрю», — добавил президент, имея в виду выборы, предстоящие в 2018 году.

Впрочем, тема президентства сразу же получила продолжение.

«Чем вы собираетесь заняться, когда уйдете с поста президента?» — спросили его.

«Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет», — ответил на это Владимир Путин.

Про график

Сразу несколько вопросов коснулись графика президента и его любимых занятий в свободное от работы время. Путин рассказал, что время на досуг «выделяет по графику», а во время отдыха любит «читать классическую литературу, спортом заниматься, музыку послушать».

«Один секрет — чем больше делаешь, тем больше успеваешь, нельзя себя жалеть», — поделился он.

Про главные ценности в жизни

После этого участники перешли к более философским вопросам. «Какие для вас три главные ценности в жизни?» — обратилась ведущая к президенту. «Почему три, почему не пять?» — парировал он.

Однако как только ведущая начала объяснять, президент прервал ее: «Ну ладно, всё, я выиграл время и благодаря этому подумал и готов ответить». И рассказал, что три главные ценности для него — жизнь, любовь и свобода, — добавив, что о каждой из них можно рассуждать бесконечно.

Про развал Советского Союза

Еще один «недетский» вопрос Путину задала уже одна из воспитанниц «Сириуса». Она спросила, какое событие больше всего повлияло на него в жизни. Президент, кажется, оказался в замешательстве, но после некоторого раздумья сказал, что ответит по-взрослому.

И признался, что событием, которое больше всего повлияло на него в жизни, стал развал Советского Союза. На взрослый вопрос — взрослый ответ, отметил он.

Про школу жизни

О самом ярком воспоминании из детства Владимира Путина спросил самый юный участник мероприятия — 10-летний Кирилл Шаповалов. «Я уже большой мальчик, я уже не очень помню», — осторожно ответил президент.

Но после этого все-таки ответил: «Значительную часть времени я рос на улице, во дворе, в центре Ленинграда. И там были свои университеты. В детали вдаваться не буду, но <запомнились> мое, скажем так, некорректное поведение в адрес одного человека и его резкий отпор на мое поведение. Это учит уважать других людей, в этом есть определенный смысл», — поделился президент, не вдаваясь, впрочем, в детали произошедшего.

Про возобновляемые ресурсы и самолет будущего

Во время общения президенту представили также разработку учащихся «Сириуса» — самолет будущего — и его создателей. Рассказал президенту об изобретении Саша из Москвы.

«Самое перспективное направление — природоподобные технологии», — отметил президент, услышав, что легло в основу разработки.

«Биодизайн», — строго поправил Саша.

От этой темы разработчики самолета будущего перешли к более глобальным вопросам. В частности, они спросили Владимира Путина о том, что будет, когда в мире закончатся невозобновляемые источники энергии. Президент отметил, что сейчас говорят, что, возможно, нефть и газ также могут считаться возобновляемыми. Впрочем, на вопрос ответил подробно. «Весь мир работает над водородной и возобновляемом энергетикой. Думать об этом мы должны сегодня, чтобы быть готовыми. Мы этим занимаемся очень активно», — заключил президент.

Про коррупцию

Во время общения дети попросили Владимира Путина оценить деятельность «разных оппозиционных личностей», которые спекулируют на теме коррупции. На это президент ответил, что проблема коррупции по умолчанию присуща странам с переходной экономикой, но для борьбы с ней нужно предлагать решения, а не только критиковать.

«Нельзя спекулировать на проблеме коррупции. Мало кричать «Держи вора!», надо еще самому не воровать», — добавил Путин в ответ на просьбу из зала.

«Своя игра»

После этого президент согласился сыграть в «Свою игру». В категории «Кот в мешке» ему достался вопрос от Коли Якушева, который вновь обратился к теме графика дня президента — его интересовало, в частности, может ли президент проводить время как «нормальный человек».

«Вот сосиску в тесте вам захотелось, можете пойти купить?» — решил конкретизировать ведущий. «Нет, не хочу сосиску в тесте», — удивился президент, но признался, что определенные ограничения, конечно, присутствуют — например, на самостоятельные прогулки.

«Где есть возможность, стараюсь с людьми поговорить, пообщаться. Даже такие мимолетные несколько слов тоже имеют значение», — добавил Владимир Путин.

Продолжив гастрономическую тему, президент рассказал, что в еде неприхотлив, но вспомнил один из казусов. В первые годы президентства кремлевские повара спросили о его предпочтениях — у президента их не было, однако вспомнив туристический опыт, он попросил приготовить ему гребешки. После чего на обед президенту вместо морских подали приготовленные гребешки кур — узнал он об этом лишь после завершения обеда.

Про биткоины

В категории «Цена вопроса» Путину достался вопрос от автора идеи о введении единой валюты во всем мире.

«Идея хорошая, но мало шансов ее реализовать сейчас. У нас есть биткоины и другие валюты, но наше отношение очень настороженное, поскольку почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня», — выразил сомнение Владимир Путин.

Следующий вопрос из категории «В гостях» неожиданно затронул не международную политику, а перспективы колонизации Марса. Президент пообещал, что Россия примет участие в международной экспедиции на Красную планету в 2020 году.

Про уклонистов от армии

Среди карточек с вопросами, которые специально подготовили для него участники, Путину достался вопрос об уклонистах от армии. Отвечая на него, президент напомнил, что защита своей семьи и земли всегда входила в обязанности мужчин, а к тем, кто отказывается от выполнения этой обязанности, он относится негативно.

«Каждый человек должен внести свой вклад в развитие, в обороноспособность страны. И я отношусь к тем людям, которые «косят» от армии, в высшей степени негативно и, наоборот, с уважением к тем, кто готов подставить плечо стране, защитить ее, если даже надо, собой», — подчеркнул он и напомнил о подвигах предыдущих поколений.

Об интернете и цензуре

К теме интернета участники встречи обратились уже ближе к ее завершению. Отвечая на вопрос об ограничениях в этой сфере, Путин ответил, что в интернете должно быть разрешено всё, что не запрещено законом.

«В интернете должно быть разрешено всё, что не запрещено законом. Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, «группы смерти». Мы что, должны предоставить право всем заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет, конечно. Общество должно себя оградить от преступных посягательств», — сказал он.

Еще раньше президент заверил, что цензуры в России сегодня нет.

«Никакой цензуры у нас сейчас нет. Ни в одной сфере», — отметил Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из участников встречи.