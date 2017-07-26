Больше всего работой коммунальных служб в России довольны жители Нижневартовска: горожане высоко оценивают качество уборки территории, регулярный вывоз мусора и считают, что службы ЖКХ поддерживают идеальный порядок. Таковы результаты опроса портала Domofond.ru, проведенного среди 258 тыс. россиян, проживающих в ста крупнейших городах. Также в тройку лидеров попали Сургут и Набережные Челны. А среди аутсайдеров — Махачкала, Архангельск и Шахты. В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из десяти.

Разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга оказалась незначительной — всего 2,7 балла. Нижневартовск, занимающий первое место, получил оценку в 6,8 балла, а Махачкала, оказавшаяся сотой, — 4,1 балла. Из крупнейших городов в топ-10 рейтинга попала только Москва, занявшая седьмое место. Санкт-Петербург — на 11-м, Казань — на 17-м, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург — на 20-м, 27-м и 42-м соответственно. Остальные миллионники расположились в нижней половине списка.

Авторы исследования отмечают, что в первой десятке городов положительную динамику по сравнению с прошлым годом показали Сургут (с третьего места он переместился на второе), Тюмень (с седьмого — на четвертое), Чебоксары (с девятого — на восьмое) и Москва (с десятого — на седьмое). Впервые в топ-10 оказался Старый Оскол, который поднялся сразу на 25 позиций. Его жители отмечают успешное проведение программы капремонта и своевременную уборку снега и мусора.

На последней строчке рейтинга расположилась Махачкала, на предпоследней — Архангельск. Эти два города никак не изменили свои позиции по сравнению с прошлым годом. А город Шахты, занимающий третью с конца позицию, в 2016-м был на четыре строчки выше.

Жители столицы Дагестана пожаловались на отсутствие канализации, недостаточный напор воды, участившиеся перебои с электричеством и горячей водой, нерегулярный вывоз мусора и коррупцию в системе ЖКХ. Архангелогородцев беспокоят проблемы вывоза бытовых отходов, уборки снега и плохое освещение во дворах и подъездах.

В число аутсайдеров вошли также Волгоград, Орск, Саратов, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Ярославль и Астрахань. Причем Курган, в прошлом году занимавший 78-ю строку рейтинга, в последней десятке оказался впервые. Местные жители отметили плохую уборку придомовых территорий, недостаток освещения, грязь и периодические задымления во время отопительного сезона. Кроме того, коммунальные службы задерживают сроки ремонта многоквартирных домов, а в частном секторе не вывозят мусор.

Замдиректора департамента городского хозяйства города Шахты Елена Моисеева рассказала «Известиям», что жители чаще всего обращаются в коммунальные службы с жалобами на дороги, прорывы водопроводных сетей, плохое уличное освещение и с просьбами выкорчевать засохшие деревья.

— В последние два года мы практически сняли проблему теплоснабжения, — сказала она. — Раньше случались прорывы теплосетей. Сейчас у нас на повестке дня решение проблемы водоснабжения города. Водоводы нуждаются в замене и капитальных ремонтах. Мы не сидим сложа руки.

Елена Моисеева высказала мнение, что жители России повсеместно невысоко оценивают работу коммунальных служб.

— Проблемы есть на каждой территории, — отметила она. — Мы стараемся их решать. В прошлом году нам выделялись средства для замены 2,7 км водоводов. Мы улучшили водоснабжение на двух направлениях, где случались прорывы. На сегодняшний день ситуация улучшилась намного.

Профессор РАНХиГС, член попечительского совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Евгений Богомольный полагает, что мнение жителей российских городов, поставивших невысокую оценку коммунальным службам, небезосновательно. Он считает, что восприятие гражданами работы системы ЖКХ часто связано с несбывшимися ожиданиями.

— Людям кажется, что если они заплатили деньги, то они должны получить все услуги в течение пяти минут, — сказал специалист «Известиям». — Но жилищно-коммунальное хозяйство — это очень большая сфера. Ее оборот — более 4,5 трлн рублей, там работают более миллиона человек. И много лет этой сферой не занимались.

Эксперт добавил, что за последние десятилетия появились сотни новых законов, постановлений, приказов, разобраться в которых обычному потребителю не под силу. И всё это нервирует людей. Жильцам кажется, что коммунальные службы только берут с них большие деньги и при этом не выполняют свои обязанности как положено.