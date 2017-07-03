Лидерами по средней сумме задолженности за ЖКХ среди российских регионов по состоянию на 1 мая 2017 года стали Москва, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край. Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что абсолютным лидером этого антирейтинга стала Москва. Средняя сумма задолженности по ЖКХ в столице составила почти 62 тыс. рублей. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ со средней суммой задолженности в 53,3 тыс. рублей. Третье место занял Камчатский край с показателем в 52,4 тыс. рублей, сообщает «Утро.Ру».

Также на верхних строчках рейтинга оказались Татарстан (48,8 тыс. рублей), Подмосковье (48,5 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий АО (48,4 тыс. рублей). Наименьшая же средняя сумма задолженности была зафиксирована в Омской области (8,9 тыс. рублей), Калининградской области (11 тыс. рублей), а также Республике Тыва (11,3 тыс. рублей), сообщает RT.