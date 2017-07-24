В понедельник, 24 июля, в Госдуме будет запущена в тестовом режиме новая система обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), в которой содержатся сведения о внесенных в палату инициативах в течение всех семи созывов. Об этом «Известиям» рассказал источник в аппарате Думы, информацию подтвердила глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова. Новая система позволяет не только отследить законотворческие процессы, но и ознакомиться с позицией любого депутата, посмотреть видео обсуждения законопроекта на каждой стадии, проследить, как голосовал тот или иной парламентарий. Также станут доступны и мобильные приложения СОЗД для iOS и Android.

До сих пор нижняя палата работала на созданной более 20 лет назад АСОЗД (автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности). Это база данных всех законопроектов, когда-либо внесенных в парламент. Как сообщил «Известиям» собеседник в думском аппарате, старую систему сочли устаревшей и неспособной обслуживать необходимый объем информации. При дальнейшей эксплуатации она могла бы просто «обрушиться», сказал собеседник со ссылкой на мнение экспертов.

Новая система создана в рамках реализуемого с 2012 года в Госдуме масштабного проекта ГАС «Законотворчество» («Электронный парламент»). Этот проект включает в себя также портал «Видео-Дума», Парламентскую библиотеку и систему обращения граждан. Техническим заказчиком работ выступала ФСО, сообщил источник «Известий», а разработку и внедрение в опытную эксплуатацию обеспечивает одна из аккредитованных службой организаций. Специалисты этой компании будут обучать думских сотрудников работать в новой системе и ее мобильных приложениях, проведут вебинары и другие обучающие мероприятия. Запуск новой системы специально приурочили к концу сессии, чтобы все успели перестроиться, пояснил собеседник «Известий».

Как рассказала «Известиям» Ольга Савастьянова («Единая Россия»), разработчики презентовали систему на одном из последних заседаний комитета по регламенту и было принято решение запустить систему в тестовом режиме.

— Над СОЗД работали в течение всего года, старались учесть самые разные пожелания и предложения. Например, разработана мобильная версия, чтобы максимальное количество человек смогло ею пользоваться, — пояснила Ольга Савастьянова.

Дружелюбный интерфейс

В течение весенней сессии в каждом комитете ГД были выделены сотрудники, которые тестировали систему с точки зрения удобства использования. Они также оценивали и «приветливость» интерфейса.

— Модель позволяет настроить рабочий стол системы под свои предпочтения. Это очень удобно, так как сотрудники аппаратов, помощники депутатов и другие пользователи работают над разными задачами. Кто-то только размещает документы, кто-то администрирует. Можно, например, настроить поисковики только на поступающие законопроекты, а можно — на второе чтение или таблицы поправок, — рассказал сотрудник аппарата.

Скорость работы прежней системы была очень низкой, а пользователям очень не хватало мобильного приложения, сообщила «Известиям» депутат Елена Строкова (ЛДПР).

— Интерфейс СОЗД не только современный и привлекательный, но и функциональный. Теперь любой избиратель без труда поймет, на какой стадии обсуждения интересующий его законопроект, как его депутат проголосовал по данному законопроекту, — отметила она.

Многофункциональность

Кроме этого, в новой СОЗД пользователь сможет в личном кабинете сформировать список интересующих его законопроектов, и система будет информировать его обо всех движениях по ним. Можно будет искать взаимосвязанные и альтернативные проекты правовых актов, сравнивать документы и выявлять дублирование правовых норм. Внутри новой системы между собой будут общаться комитеты — создавать повестку заседаний и публиковать протокольные решения, а также — информацию обо всех мероприятиях комитета, круглых столах и выездных заседаниях.

Также в СОЗД заложены данные о депутатах и госслужащих ГД. Электронный справочник будет хранить информацию о законотворческой деятельности любого парламентария, видео его выступлений, результаты голосований и контакты приемной.

У системы есть открытая и закрытая части, и уровни доступа к ним различны. Открытые данные появятся в общем доступе, закрытые — только для сотрудников ГД. Для СОЗД разработали и мобильные версии. Они будут работать на любом девайсе, на платформах iOS и Android. Поскольку новая система состоит из модульных блоков, то в будущем к ней будет можно добавлять новые функции — например, инфографику.

Как пояснили сотрудники аппарата, на период опытной эксплуатации будут работать обе системы — и старая, и новая. Пока их базы синхронизированы. Полностью АСОЗД заморозят, когда все научатся пользоваться новой системой, точный срок для этого не определен.