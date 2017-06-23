В аппарате Госдумы появятся новые отделы и управления: по сопровождению законотворческой деятельности, по обращениям граждан, протокольное управление, а также отдел обеспечения взаимодействия с федеральными органами госвласти и отдел по защите гостайны. Соответствующие решения принял вчера думский комитет по регламенту, утвердив новую структуру и штатное расписание. Эксперты полагают, что таким образом нижняя палата усиливает работу с избирателями и взаимодействие с правительством, однако напоминают: обращать внимание надо не на то, что вносится, а на то, что принимается.

Реорганизация направлена на усиление направлений, которым Госдума сейчас «придает особое значение», пояснила «Известиям» глава комитета по регламенту и обеспечению работы Госдумы Ольга Савастьянова.

— Это настройка системы под те задачи, которые ставятся на сегодняшний момент. Вы видите, как сейчас меняются подходы в организации деятельности Госдумы, принимаются решения, которые связаны с принципами работы и направлены на улучшение качества принимаемых законов и на оценку последствий этого. Необходимо качественно выстраивать экспертную, аналитическую, мониторинговую деятельность. Многое делается для того, чтобы до принятия закона его обсудили максимально широко, с участием тех людей, чьи интересы он затронет, — пояснила она.

Так, в структуре правового управления появятся отдел по сопровождению законодательных инициатив и отдел правового обеспечения деятельности аппарата. Ранее правовое управление давало заключение на соответствие инициатив действующим законам, новый отдел создается для «полноценного диалога с депутатами, фракциями и комитетами», пояснили «Известиям» в аппарате ГД.

Работой с обращениями граждан теперь будет заниматься новое управление, раньше это делал отдел по обеспечению деятельности приемной Госдумы. В составе управления будут функционировать несколько отделов, в том числе по содействию депутатам в проведении приема граждан. Представители думского аппарата пояснили «Известиям», что накануне слушаний законопроекта по реновации в нижнюю палату поступило более 20 тыс. обращений. А в целом за последние два месяца их количество превысило 90 тыс. — отдел с этим объемом не справлялся.

— Есть такое частое явление, как веерная рассылка — когда человек направляет одно и то же обращение всем депутатам. Отвечать в любом случае надо, и в итоге пишутся одинаковые запросы, например, в прокуратуру. Сотрудники нового управления смогут собрать предысторию по каждому обращению, понять, конкретная или системная это проблема. Цель — систематизировать эту работу для более качественной отработки обращений, это вопрос эффективности плюс серьезная экономия времени, — пояснили изданию в аппарате, добавив, что штатная численность управления — около 20 человек.

Еще одно управление — протокола — займется организацией внутренних и выездных мероприятий, в частности, парламентских слушаний. Среди реформируемых отделов есть подразделение и по обеспечению взаимодействия с федеральными органами госвласти. А при управлении документационного обеспечения будут работать отделы формирования архива и по защите гостайны.

Вся реформа проводится в рамках уже действующего штатного расписания и перераспределения ставок, подчеркнула в разговоре с «Известиями» Ольга Савастьянова. Сокращать сотрудников или, наоборот, открывать новые ставки в Госдуме не будут. Сам процесс реорганизации начнется после соответствующего распоряжения спикера Вячеслава Володина, уточнила она.

Мнение экспертов

Новое управление по обеспечению законотворческой деятельности поможет парламентариям в написании законопроектов, пояснила «Известиям» вице-спикер от «Справедливой России» Ольга Епифанова.

— Одна из приоритетных задач для депутатского корпуса — законотворческая деятельность. Например, некоторые депутаты работают свой первый созыв и не имеют достаточного практического опыта законотворческой деятельности. Для них это будет реальная помощь, но это не значит, что это касается только «новичков». Дело в том, что работа, связанная с поправками действующих законов, написанием новых, требует кропотливого и системного подхода не одного человека, а коллектива единомышленников — специалистов и экспертов, — сказала она.

Депутаты нововведения поддерживают, но пока не понимают, как они будут работать на практике.

— Это все должно содействовать работе парламентария и разгрузить его помощников. Но пока система не апробирована, неизвестно, как она будет работать. Сомнения остались, но время покажет, — заявил «Известиям» член комитета по регламенту Владимир Поздняков (КПРФ).

Перестройка структуры — логичное продолжение реформы аппарата, которое началось в начале созыва, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

— Ранее довольно серьезным решением было создание экспертно-аналитического управления. Сейчас продолжается модернизация, основной целью которой является решение тех задач, которые спикер обозначит как приоритеты. Это повышение качества законопроектов и усиление работы Думы как представительного органа власти и функции парламентского контроля. Теперь повышается статус работы с избирателями и усиливается взаимодействие с правительством. Конечно, создание новых управлений позволит работу по этим направлениям делать лучше, — полагает он.

Реформу аппарата, и в первую очередь правового и аналитического управлений проводит каждый новый спикер, напомнил доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

— Что касается работы с обращениями граждан, то создание управления может объясняться возросшим количеством этих обращений. И их будет еще больше, поэтому это нововведение логично. А создание подразделения для помощи депутатам по созданию законопроектов — часть большой кампании по предотвращению внесения скандальных инициатив. Это форма фильтра — наравне с нормой, требующей предварительного уведомления фракции перед внесением проекта. То есть, с одной стороны, это помощь, а с другой — указание на то, чтобы депутаты не занимались самодеятельностью, — заявила Екатерина Шульман.

По мнению эксперта, Госдуме надо обращать внимание не на то, что вносится, а на то, что принимается.