Госдума создает автономную некоммерческую организацию «Парламентское телевидение», в которой будут работать профессиональные журналисты. Как ожидается, созданные ими передачи будут более полно и креативно освещать деятельность парламента. Свою деятельность АНО начнет с 2018 года, рассказала глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

20 июля решение о создании «Парламентского телевидения», принятое Советом Госдумы, будет вынесено на пленарное заседание, после чего начнется оформление всех необходимых документов. Ни руководитель нового СМИ, ни его штатное расписание пока не утверждены. Ясно только, что работать в нем будут профессиональные журналисты. От них ожидают создания качественного и креативного контента. Впрочем, на всякий случай будет создан и наблюдательный совет, который возглавит вице-спикер Петр Толстой (ЕР).

Чиновников превратят в журналистов

Сейчас Госдума также генерирует собственный видеоконтент, но в других форматах. Так, главные события и итоги своей работы нижняя палата доводит до избирателей через программу «Парламентский час», которая выходит по воскресеньям на телеканале «Россия». Кроме того, на официальном сайте Думы выкладываются трансляции заседаний, парламентских слушаний и выступлений депутатов. Эти и другие материалы размещаются и хранятся на портале «Видеопарламент», который был создан во время работы предыдущего думского созыва. В мае в тестовом режиме видео стали появляться и на странице ГД в «Одноклассниках».

Создание контента для этих каналов обеспечивает специальный отдел в структуре управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Сотрудники этого отдела работают в статусе госслужащих. Именно это не позволяет им чувствовать себя достаточно свободно, чтобы создавать творческие передачи, сочли в думском аппарате.

Примером для подражания стал спутниковый канал «Вместе РФ», созданный Советом Федерации. Опыт коллег успешен и эффективен, программы стали разнообразнее и интереснее, признала Ольга Савастьянова.

— Главное, чего бы нам хотелось, — это полноценного информирования избирателей о деятельности Госдумы — с элементами обратной связи, различными форматами, творческим подходом. Очень важно освещать поездки депутатов в регионы, — рассказала она.

После того как решение о создании будет одобрено на пленарном заседании, запустится процедура юридической регистрации нового СМИ и получения лицензии, рассказала журналистам глава думского аппарата Татьяна Воронова. Ожидается, что организационная работа займет полгода, а с начала 2018 года начнутся трансляции.

Реновация «Парламентского часа»

Ресурсы будут направлены в основном на реновацию «Парламентского часа». Кроме того, будет усилено и присутствие ГД в интернете: в соцсетях и на официальном сайте нижней палаты, пояснили «Известиям» в думском аппарате. При этом планируется, что для социальных сетей будут создаваться оригинальные программы и сюжеты с учетом потребностей пользователей каждой из них. В планах — совершенствование и развитие Youtube-канала и страницы в «Одноклассниках». Также добавятся передачи для «ВКонтакте», а в дальнейшем возможна экспансия парламента в Instagram и Facebook.

В аппарате подчеркивают, что проект «Парламентское телевидение» не потребует увеличения финансирования. Татьяна Воронова пояснила, что переговоры с Минфином о финансировании начнутся после регистрации нового СМИ. Как учредитель Госдума будет выделять субсидии в рамках своего бюджета в тех же объемах, которые сегодня идут на «Парламентский час». Однако не исключается, что впоследствии у телеканала могут появиться и другие источники финансирования.

Пока неизвестно, кто станет главным редактором нового СМИ — переговоры ведутся сразу с несколькими кандидатами, сообщили в аппарате. Также нет ясности, сколько человек будет в штате «Парламентского ТВ». До его создания все сотрудники отдела, работающего над видеоконтентом, останутся на своих должностях. Позднее те из них, кто захочет стать журналистом, продолжит работу в новом формате. Офис АНО «Парламентское телевидение» на первых порах тоже будет размещаться в здании Госдумы — в этом же помещении.

Курировать работу нового СМИ со стороны Госдумы будет специально создаваемый наблюдательный совет. В него войдет Ольга Савастьянова, глава комитета по информационной политике Леонид Левин и представители всех думских фракций. Возглавит совет вице-спикер Петр Толстой.

Мнение экспертов

Любая новая медиаплощадка в условиях их нынешнего дефицита имеет шанс стать востребованной, а Госдуме дополнительная публичность пойдет только на благо. Однако итоговый результат во многом зависит от степени свободы, которую будет готово предоставить новому каналу руководство парламента, а также от личности главного редактора, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

— Для того чтобы сделать парламентскую жизнь интересной зрителю, нужен незаурядный человек. Если на должность главного редактора придет яркий журналист, который начнет снимать сюжеты о том, что волнует людей, может получиться живой канал информации. В противном случае получится тот же «Парламентский час», что и сейчас, — заявила эксперт.

Госдума седьмого созыва, возглавляемая Вячеславом Володиным, уже давно перестраивает свои медийные ресурсы. Так, 20 апреля комитет по регламенту Госдумы одобрил создание нового отдела по информационным технологиям в структуре думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. В обязанности нового отдела входит трансляция контента в социальные сети и работа с интернет-сообществом. Параллельно планируется модернизировать официальный сайт Госдумы с полной сменой его интерфейса. Рабочая группа по модернизации портала была создана в феврале по поручению Вячеслава Володина, ее возглавляет глава комитета ГД по СМИ Леонид Левин («Справедливая Россия»). По информации «Известий», из-за большого объема работ обновленный сайт запустится не раньше 2018 года.