Президент России Владимир Путин во время «Недетского разговора» с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи рассказал, что лично придумал для него название.

По мнению Путина, проект «Сириус» складываете удачно, хотя ранее и имелись опасения. Путин отметил, что в этом есть большая заслуга самих воспитанников центра.

«Когда я сам себе сказал «яркие», сразу вспомнил, что самая яркая звезда на небе — это Сириус. Вот такое возникло название, по-моему, удачное», — заявил Путин, рассказывая воспитанникам центра о его создании.

Президент заявил также, что изначально при строительстве центра планировалось использовать олимпийские объекты Сочи в основном для развития спорта. Однако постепенно появилась идея создания комплексного центра, который объединил бы науку, образование и художественное творчество.

По словам Путина, эксперты восприняли эту идею скептически. Они мотивировали это мнение тем, что совместное сосуществование в центре, например, хоккеистов и ученых будет затруднено. Затем, по словам Путина, он встретился с выдающимися российскими хоккеистами, которые заметили, что спортсмен в хоккее знает цену таланта и труда ради успеха, потому он всегда будет уважать это в других.

Так и сложилось в «Сириусе», добавил Путин.