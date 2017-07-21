Президент РФ Владимир Путин появился в зале детского образовательного центра для одаренных детей «Сириус».

Свои вопросы российскому лидеру смогут задать около 900 участников июльской программы центра.

Путин регулярно посещает «Сириус», который был учрежден по его инициативе и образован фондом «Талант и успех».

Центр создан для содействия развитию талантов и способностей детей. В первую очередь в тех направлениях, в которых Россия занимает лидирующие позиции.

Среди точных наук это математика, физика, химия и биология. В искусстве наша страна занимает первые позиции в мире в классическом балете, академической музыке и живописи. Среди мировых спортсменов россияне лидируют в хоккее, фигурном катании и шахматах.

Центр работает круглый год, сюда ежемесячно приезжают 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных российских регионов. За время своего существования центр принял около 14 тыс. школьников из всех 85 регионов страны.