Президент России Владимир Путин рассказал, что пока не решил, чем займется после ухода с поста главы государства, однако в мире много интересных направлений деятельности.

«Я очень люблю экологию. Мне очень нравится это направление, считаю его очень перспективным сегодня и в будущем», — отметил Путин, общаясь с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор» в пятницу.

Глава государства напомнил, что принимал участие в различных мероприятиях по охране редких животных — тигров, медведей, белуг.

«Меня это захватывает. Поэтому я найду, чем заняться», — резюмировал президент.