Главе Погранслужбы Украины Виктору Назаренко стало плохо во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, и он упал в обморок.

Ранее украинский телеканал сообщил, что одному из мужчин среди официальных лиц, находившихся в зале на встрече Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко, стало плохо. Телеведущая сообщила, что им оказался президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Однако потом выяснилось, что это был глава украинской Погранслужбы.

Об этом передает «РИА Новости».