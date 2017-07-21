В ходе государственного визита в Киев президент Белоруссии Александр Лукашенко столкнулся с местной спецификой политического протеста: когда они с украинским коллегой Петром Порошенко подписывали официальные документы, в зале неожиданно появилась полуобнаженная девушка и, как пишут местные СМИ, «начала что-то выкрикивать».

Президентская охрана оперативно перехватила активистку и вывела ее за пределы зала. Какую цель преследовала девушка, не сообщается, однако в интернете уже появилась видеозапись ее «выступления».

Напомним, на Украине действует женское общественно-политическое движение Femen, участницы которого срывают с себя одежду на акциях протеста и устраивают другие провокации.