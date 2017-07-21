Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что считает белорусов, русских и украинцев ядром восточноевропейской цивилизации. Об этом белорусский лидер заявил в беседе с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«Мы, русские, украинцы — это ядро цивилизации в этой части европейского континента», — приводятся слова Лукашенко на официальном интернет-портале главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, перед встречей он посетил музей Голодомора.

Президент Белоруссии назвал это зовом предков, который говорит о том, что народы трех стран должны помогать друг другу и всегда быть вместе друг с другом. «Это главное... Это составляет основу наших отношений», — отметил он в разговоре с Порошенко.

Лукашенко выразил украинскому президенту благодарность за то, что он уделяет этому вопросу серьезнейшее внимание. «Вы поставили это в основу наших отношений. Всё остальное приложится», — добавил глава Белоруссии.

Порошенко, в свою очередь, выразил заинтересованность в сотрудничестве с соседями в вопросах экономики, культуры и социальной сферы. Президент Украины также предложил создать новую дорожную карту, передает BFM.RU.