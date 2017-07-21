Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что белорусская территория никогда не будет использоваться для агрессии против Украины, заявил на брифинге после встречи с Лукашенко украинский президент Петр Порошенко.

Президент Украины заявил, что согласованные с этой позицией поручения получила совместная украино-белорусская демаркационная комиссия, которая занимается завершение процесса нормативно-правового оформления совместной границы.

«Сегодня я в очередной раз получил заверение от Вас, господни президент, что территория дружественной Украине Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины», — сказал Порошенко.