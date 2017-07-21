Украина и Белоруссия могли бы организовать совместные гуманитарные конвои для Донбасса и запустить их туда через подконтрольную Киеву территорию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, что Минск в настоящее время ведет поставки гуманитарной помощи Донбассу и делает это без посредников, однако хотел бы отправлять конвои по кратчайшему пути, который лежит через Украину.

«Просил Петра Алексеевича, если будет какой-то интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе: люди ведь наши, делить нечего», — сказал Лукашенко.