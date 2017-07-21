Регионы Дальнего Востока представят н третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) все 17 территорий опережающего развития (ТОР). Презентация пройдет в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока».

Гостям и участникам ВЭФа продемонстрируют проекты, которые будут реализованы в ТОР, и познакомят с историей Дальнего Востока.

Например, экспозиция Приморского края расскажет о возникновении в XIX веке первого порто-франко. Будут представлены исторические документы о введении особой экономической зоны и представлены товары, которые производились на территории края.

Ранее представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что к реализации на Дальнем Востоке заявлено 637 проектов общим объемом 2,11 трлн рублей.

Напомним, статус ТОР приобретается на 10 лет с возможностью продления на пять лет и подразумевает налоговые льготы, снижение арендной платы и тарифа по страховым взносам для всех резидентов.

Порог минимальных капиталовложений в рамках инвестиционных проектов, согласно постановлению, не может быть менее 5 млн рублей. Еще одним необходимым условием является создание не менее 20 рабочих мест.