Участие в Восточном экономическом форуме примут 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США и Япония, от делегаций государств получены соответствующие подтверждения. Об этом в среду сообщил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Сегодня подтвердили участие делегации уже 24 стран. Это совсем разные страны: и Азиатско-Тихоокеанского региона: Китай, Япония, Австралия; Канада и Соединенные Штаты Америки, а также европейские страны, в том числе Великобритания, Германия и ряд других», — приводит «РИА Новости» заявление Юрия Трутнева.

Он также отметил, что в мероприятии планирует принять участие премьер Японии Синдзо Абэ. «На прошлом Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал о том, что он возглавит делегацию Японии в этом году. Мы его ждем. Надеемся, что так и будет», — подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, полпред главы государства на Дальнем Востоке заявил, что динамика заявлений на III Восточный экономический форум выше по сравнению с мероприятием предыдущего года.