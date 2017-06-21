Во Владивостоке создан специализированный Центр компетенций для подготовки персонала для III Восточного экономического форума (ВЭФ-2017). Об этом сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».

Отмечается, что опорной организацией для Центра стал владивостокский Колледж технологии и сервиса, а кадровой базой для сервисного персонала станут жители Приморского края.

Планируется подготовить более 800 специалистов. В рамках программы пройдет обучение и сертификация водителей, официантов, администраторов зон питания, диспетчеров. Для поваров, мойщиков посуды, специалистов по клинингу и других специалистов запланированы вводные инструктажи.

III Восточный экономический форум будет проходить со 2 по 3 сентября во Владивостоке. Мероприятие было учреждено указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока России и расширения международного сотрудничества в АТР.

В рамках II Восточного экономического форума в 2016 году было подписано 216 соглашений на сумму в 1,85 трлн рублей. В общей сложности участие в мероприятии приняли 3,5 тыс. человек.