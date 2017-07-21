Российских туристов в Греции и Турции призвали сохранять спокойствие и осторожность в связи с землетрясением в Эгейском море. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму РФ.

Ростуризм призвал россиян внимательно отнестись к рекомендациям по мерам безопасности. В свою очередь, туристы из России, у которых был запланирован отдых в Греции и Турции в ближайшее время, не отказываются от туров и после ЧП, сообщает телеканал «360». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что с их туристами, находящимися на отдыхе в Турции, всё в порядке. Также отмечается, что туристическая инфраструктура не пострадала. Уточняется, что другие туроператоры также не сообщают о каких-либо отказах от туров или панике среди российских туристов.