Установлены личности двух погибших при землетрясении на греческом острове Кос. Ими оказались туристы из Турции и Швеции, передает агентство Associated Press.

Эта информация была обнародована представителем пожарной службы Греции Стефаносом Колокурисом. Он не стал приводить каких-либо подробностей. Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали граждане Норвегии.

В ночь на 21 июля было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр располагался между греческим островом Кос и турецким Бодрумом.

Как заявил губернатор турецкой провинции Мугла Эсенгюль Дживелек, на территории Турции не зафиксировано смертельный случаев. Политик отметил, что землетрясение вызвало панику среди местных жителей, многие падали и ударялись, однако речь идет о легких травмах.