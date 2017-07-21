Советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева сообщила, что граждан России среди пострадавших в Греции на острове Кос нет.

«Сообщается о пострадавших и погибших на острове Кос. По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, среди пострадавших российских граждан нет», –– сказала Сергеева. Об этом передает ТАСС.

Напомним, сильное землетрясение произошло в ночь на субботу в Эгейском море. В результате подземных толчков получили травмы более 120 человек, два человека погибли.