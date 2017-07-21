Россия поставит в Китай партию из четырех вертолетов Ми-171Е в 2018 году. Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, контракт уже подписан и предусматривает поставку в Китай дополнительной партии транспортных вертолетов и имущества к ним. Точная сумма договора не уточняется, однако известно, что он будет исполнен в 2018 году, сообщает RNS. Транспортный вертолет Ми-171Е пользуется большим спросом в мире, включая страны Юго-Восточной Азии, и в частности Китай.

Кроме того, на полях авиасалона МАКС-2017 был также заключен контракт на поставку в Китай четырех вертолетах двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены в вертолеты Ми-17 в рамках ремоторизации.

Ранее, сообщает «Газета.Ру», Россия и Китай договорились о начале работ по совместному созданию тяжелого вертолета.