Холдинг «Вертолеты России» договорился с группой United Helicopters о поставке 10 вертолетов в Китай. Соглашения были подписаны на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

Машины будут поставлены в 2017-2018 годах, сообщается в пресс-релизе холдинга.

United Helicopters получит, согласно подписанным соглашениям, 5 легких вертолетов «Ансат» в медицинской комплектации, три Ми-171 в транспортном исполнении и два пожарных Ка-32А11ВС для последующей поставки операторам в КНР.

Первую партию вертолетов, в которую войдут два Ка-32, предназначенные для ликвидации пожаров, поставят в Китай до окончания 2017 года, а реализация контракта в полном объеме запланирована на середину следующего года, передает «Федеральное агентство новостей».

Холдинг «Вертолеты России» входит в госкорпорацию Ростех, является единственным разработчиком и производителем вертолетов в России и одним из мировых лидеров в отрасли. Холдинг был образован в 2007 году. В прошлом году его выручка по МСФО составила 214,3 млрд рублей, а объем поставок — 189 вертолетов.

Группа компаний United Helicopters International Group Limited — официальный дистрибьютор продукции «Вертолетов России» в КНР.