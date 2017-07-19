Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) прибыли в Китай для участия в «Армейских международных играх» (АрМИ), информирует пресс-служба Восточного военного округа.

«[Курсанты] в составе команды конкурса «Суворовский натиск» Вооруженных сил РФ пересекли государственную границу и прибыли в городской уезд Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая. — Ред.) для участия в финале «Армейских международных игр — 2017», — говорится в сообщении.

Международный этап военного конкурса состоится в Китае с 29 июля по 12 августа. Всего для «Армейских игр — 2017» будут задействованы 22 полигона Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России.