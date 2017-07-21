Власти Великобритании надеются на свободное посещение Евросоюза британцами в течение четырех лет после выхода страны из объединения. Об этом сообщает издание The Guardian.

По итогам переговоров по Brexit стороны пока не пришли к единому мнению, но, скорее всего, срок свободного перемещения для граждан ЕС и Великобритании сократится до трех лет. После первой недели переговоров сохраняется значительная неопределенность для более чем 3 млн граждан ЕС, живущих в Великобритании, и более 1 млн британцев в ЕС.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска

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