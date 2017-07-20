Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на первом заседании нового делового совета с участием британских предпринимателей впервые признала, что Brexit должен быть предварен переходным периодом, который бы обеспечил гладкую имплементацию процедуры выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Мэй заявила, что в будущем намерена использовать заседание этого совета для решения проблем британской экономики. На первом заседании совета она обсудила шаги правительства тори для улучшений экономической ситуации, инвестклимата, усиления роли бизнеса в глазах общества.

«Главная цель правительства состоит в планомерном и упорядоченном выходе, результатом которого явилось бы всеобъемлющее соглашение с ЕС о свободной торговле при наличии переходного периода, чтобы избежать каких бы то ни было потрясений», — сказала Мэй, касаясь темы Brexit.

Мэй пояснила, что Британии нужен переходный период Breit, чтобы жить по-старому, но с учетом новых правил. Она не назвала каких-либо четких сроков переходного периода.