Влиятельные британские политики опубликовали во вторник открытое письмо, в котором призвали кабинет министров остановить процесс Brexit.

Среди авторов письма — известный политик, автор 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе Великобритании из ЕС лорд Джон Керр. Письмо подписали более 60 политиков, включая бывшего генсека НАТО барона Джорджа Робинсона, бывшего первого министра Шотландии Генри Маклейша и возглавлявшего фракцию либерал-демократов Мингиса Кэмпбелла.

«Мы наблюдаем, как наше общество, экономика и политика стали еще более уязвимыми из-за последствий Brexit. Мы понимаем, что с небольшим перевесом на референдуме победили сторонники выхода из ЕС, но катастрофические последствия становятся все очевиднее с каждым днем», — говорится в письме.

Авторы письма призывают обратить внимание на тот факт, что еще до выхода страны из ЕС в Великобритании уже зафиксированы понижение качества жизни, рост инфляции и снижение темпов роста экономики. Кроме этого, они констатируют падение международного влияния Великобритании.

Составители письма призвали британский кабмин провести национальные дебаты по отмене Brexit, чтобы «подумать еще раз» о целесообразности этого шага.