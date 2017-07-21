Гражданин Армении Грачья Арутюнян, который отбывал наказание в России как виновник крупной аварии в Московской области, экстрадирован на родину.

Арутюнян был признан виновным в происшествии в районе подмосковного Подольска. Инцидент произошел в 2013 году, когда обвиняемый находился за рулем грузового автомобиля и устроил дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали 18 человек. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Как сообщили в Минюсте, 20 июля обвиняемый отправится в Армению, где продолжит отбывать наказание.

По закону суд Армении должен принять решение зарубежного суда. Затем вердикт будет приведен в соответствие с Уголовным кодексом республики.