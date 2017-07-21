В крупном ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погибли четыре человека, в том числе подросток. «Газель» столкнулась с грузовиком Volvo на 1798-м км автодороги недалеко от Чебаркуля.

По одной из версий, водитель «Газели» при повороте не убедился, что маневр безопасен, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с большегрузом.

Водитель микроавтобуса, его 60-летняя супруга, 20-летний мужчина и 15-летний подросток скончались на месте. По предварительным данным, все они были членами одной семьи.

Водитель грузовика получил травмы. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

В региональном минздраве сообщили, что в «Газель» находились пять человек. Еще одна пассажирка, 11-летняя девочка, доставлена в больницу. Врачи борются за ее жизнь, передает ИА «Ура.Ру».