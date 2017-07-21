Под Тольятти столкнулись фура и рейсовый автобус. В результате происшествия пострадали десять человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Уточняется, что двое из раненых являются несовершеннолетними.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 4:00 на 940 километре автодороги М-5 «Урал» в Ставропольском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса «Вольво», перевозивший 42 пассажира, нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей фурой», –– говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи, медики продолжают осматривать пассажиров.

По факту аварии проводится проверка.