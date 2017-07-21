Американский концерн Schlumberger выкупит 51% акций российской EDC
Американский концерн Schlumberger, производящий технологии для добычи нефти, выкупит контрольный пакет акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC). О сделке сообщается в пресс-релизе EDC на сайте компании.
«EDC объявляет, что ее акционеры сегодня согласились продать Schlumberger 51% акционерного капитала», — говорится в сообщении.
В пресс-релизе приводятся также заявление гендиректора EDC Александра Джапаридзе: «Технологическое ноу-хау и операционная экспертиза Schlumberger в сочетании с финансовой мощью инвестиционных фондов будут очень выгодны нашим клиентам».
Schlumberger и EDS сотрудничают с 2007 года, а в 2011-м компании заключили договор о стратегическом партнерстве.
Теперь соглашение о продаже контрольного пакета должно получить одобрение ФАС.
Ранее сообщалось, что 29% акций EDC контролируют Джапаридзе, а также бывшие менеджеры «Лукойла» и «Роснефти».