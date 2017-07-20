Представитель АФК «Система» попросил Арбитражный суд Башкирии оставить без рассмотрения иск «Роснефти» к компании на 170,6 млрд рублей. О просьбе представителя ответчика сообщает «РИА Новости».

По словам заявителя ходатайства, у истцов нет полномочий на подачу иска в защиту «Башнефти»: «Доверенность не наделяет госпожу Минчеву правом представлять интересы «Башнефти», а только от имени «Роснефти». Таким образом, у нее отсутствовали полномочия на подачу иска от имени «Башнефти».

Ранее в четверг суд отклонил ходатайства представителей АФК «Система» об отводе судьи Ирины Нурисламовой и назначении финансово-экономической экспертизы 49,4-процентного пакета акций «Башнефти». Акции оценивались в 2014 году, когда «Система» проводила реорганизацию своей дочерней компании.

В конце прошлого года главным акционером башкирской компании стала «Роснефть», корпорация обвиняет АФК «Систему» в намеренном обесценивании «Башнефти» при реорганизации.