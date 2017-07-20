ExxonMobil инициировала процедуру оспаривания заключения минфина США о нарушении компанией антироссийских санкций, сообщает «РИА Новости».

Ранее ведомство наложило на корпорацию штраф в размере $2 млн за соглашения с «Роснефтью», которые якобы нарушают введенный в 2014 году режим санкций против России.

В корпорации назвали штраф несправедливым. Представитель ExxonMobil заявил, что каждый из подписанных документов имеет отношение исключительно к бизнесу «Роснефти», которая не находится под санкциями США.

«Роснефть» имеет целый ряд соглашений с ExxonMobil. За период, указанный минфином США, Сечин подписал с президентом ExxonMobil Development Нилом Даффином соглашение о продлении срока договора по реализации проекта «Дальневосточный СПГ».