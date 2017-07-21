В Москве утром в пятницу, 21 июля, прошел кратковременный дождь. В некоторых районах города выпал град.

В столичном главке МЧС России отмечают, что москвичей, помимо дождя, ждет сильный ветер и гроза.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, утром 21 июля местами в г. Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве не исключили повала деревьев, повреждений линий электропередачи, повреждения кровель домов и рекламных конструкций.