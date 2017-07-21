Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) предоставить возможность гражданам записаться на прием к врачу или вызвать его на дом. Также через электронный ресурс можно будет получить информацию о прикреплении к поликлинике.

Согласно документу, пациент должен зарегистрироваться в личном кабинете «Мое здоровье» на ЕПГУ, где он сможет заполнить заявку на вызов врача, записаться на медосмотр, диспансеризацию, а также получить направление на госпитализацию и прохождение медико-социальной экспертизы.

Соответсвующее распоряжение опубликовано на сайте камбина.