Госдума запретила занимать должности в государственных и муниципальных больницах и поликлиниках врачам старше 65 лет. Соответствующий законопроект был одобрен в третьем окончательном чтении.

Речь идет о должностях главврачей и их заместителей. В документе подчеркивается, что по достижении 65 лет с письменного согласия сотрудник будет переведен на должность, которая соответствует его квалификации.

Срок пребывания главврача в должности может быть продлен, если работники организации не выступят против.

Закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.