Около 70 жителей города Бодрум на юго-западе Турции обратились за медицинской помощью после сильного землетрясения магнитудой 6,7, передает турецкий телеканал NTV с места событий.

По информации СМИ, обратившиеся получили травмы в результате падения из окон при попытке покинуть свои дома. Сообщается, что серьезных травм у пострадавших не диагностировано.

Как передает Геологическая служба США в пятницу, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 км от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 км от греческого острова Кос, где двое местных жителей погибли в результате произошедшего.