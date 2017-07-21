Несколько жителей города Мугла на юго-западе Турции госпитализированы в результате землетрясения магнитудой 6,7, заявил в пятницу мэр города Осман Гюрюн.

По его словам, несколько человек выпрыгнули из окна, получив при этом незначительные травмы. Они были отправлены в больницу. «У нас есть несколько пострадавших — люди получили ушибы и переломы, выпрыгнув в панике из окон, кто-то упал на лестницах. Серьезных травм, связанных с землетрясением, ни у кого нет», — уточнил Гюрюн.

Как сообщила ранее геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился в Эгейском море в 10,3 км от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 км от греческого острова Кос.